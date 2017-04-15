

Her Windows sürümü gibi, Windows 10'un da bir gün tarihe karışacağı bilinen bir gerçek. Ama şu ana kadar hiçbir Windows 10 yapısı için resmi desteğin ne zaman sona ereceği açıklanmamıştı. Şimdiyse, elimizde bir tarih var.







Microsoft, ilk Windows 10 sürümünün, yani sürüm 1607'nin, resmi güncelleme desteğinin 9 Mayıs 2017'de sona ereceğini duyurdu. Bu tarih, büyük ihtimalle yayınlanan ilk Windows 10'un toplu güncellemeleri alacağı son tarih olacak. Bu tarihten sonraysa, güvenlik güncellemeleri dahil, bu sürüm için sunulmayacak.







kaynak:hürriyet