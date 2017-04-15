WİNDOWS 10 NE ZAMAN ÖLÜYOR? İŞTE O TARİH
Microsoft, Windows 10 için bugüne dek yayınladığı ilk ölüm fermanına imzasını attı; kesin tarihi verdi!
Her Windows sürümü gibi, Windows 10'un da bir gün tarihe karışacağı bilinen bir gerçek. Ama şu ana kadar hiçbir Windows 10 yapısı için resmi desteğin ne zaman sona ereceği açıklanmamıştı. Şimdiyse, elimizde bir tarih var.
Microsoft, ilk Windows 10 sürümünün, yani sürüm 1607'nin, resmi güncelleme desteğinin 9 Mayıs 2017'de sona ereceğini duyurdu. Bu tarih, büyük ihtimalle yayınlanan ilk Windows 10'un toplu güncellemeleri alacağı son tarih olacak. Bu tarihten sonraysa, güvenlik güncellemeleri dahil, bu sürüm için sunulmayacak.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar