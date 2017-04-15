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windows 10 ne zaman ölüyor? işte o tarih

WİNDOWS 10 NE ZAMAN ÖLÜYOR? İŞTE O TARİH

Microsoft, Windows 10 için bugüne dek yayınladığı ilk ölüm fermanına imzasını attı; kesin tarihi verdi!

Tarih : 15 Nisan 2017, 12:03
Puan Ver : Windows 10 Ne Zaman Ölüyor? İşte O Tarih(6/10)3


Her Windows sürümü gibi, Windows 10'un da bir gün tarihe karışacağı bilinen bir gerçek. Ama şu ana kadar hiçbir Windows 10 yapısı için resmi desteğin ne zaman sona ereceği açıklanmamıştı. Şimdiyse, elimizde bir tarih var.



Microsoft, ilk Windows 10 sürümünün, yani sürüm 1607'nin, resmi güncelleme desteğinin 9 Mayıs 2017'de sona ereceğini duyurdu. Bu tarih, büyük ihtimalle yayınlanan ilk Windows 10'un toplu güncellemeleri alacağı son tarih olacak. Bu tarihten sonraysa, güvenlik güncellemeleri dahil, bu sürüm için sunulmayacak.



 



kaynak:hürriyet








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