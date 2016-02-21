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Windows 10 Mobile'ın süperi ortaya çıktı!

WİNDOWS 10 MOBİLE'IN SÜPERİ ORTAYA ÇIKTI!

Windows 10 Mobile'ın süper modeli yakın bir zamanda ortaya çıkacağa benziyor.

Tarih : 21 Şubat 2016, 19:45
Puan Ver : Windows 10 Mobile'ın Süperi Ortaya Çıktı!(10/10)9


Gelen bilgilere göre bu yeni model Surface Phone olacak. Microsoft; Lumia 950 ve 950 XL ile Amiral Gemisi Telefonlarını kısa bir süre önce tanıtmıştı. Herkesin gözü yeni çıkacak olan Surface Phone'larda. Panos Panay'ın Surface Phone'unun Kod İsmi: SuperPhone olacak.



WMPU Sitesinde, konuyla ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıca Alcatel ile Microsoft ortak bir çalışma gerçekleştirecekmiş.



Yeni model Surface Phone nasıl bir özelliğe sahip olacak?



Yeni model telefonda; Qualcomm'un Snapdragon 820 Yongaseti yer alacak. 3 GB Ana Belleğin yine bu modelde yer alması bekleniyor. 4 GB Ana Belleğin de yer alması hiç sürpriz olmasa gerek. Full HD: “1920×1080” Çözünürlüğünde bir Ekranın; cihazda yer alması bekleniyor. 5.5 inçlik Ekran, yeni cihazda yer alacak. Telefonun; “SuperHero” ya da “The Idol Pro 4” olması bekleniyor.



Continuum desteği yine bu cihazda yer alacak. ABD'deki Kullanıcılarla ilk olarak telefon buluşacak. T-Mobile üzerinden cihaz satışa çıkacak. MWC 2016 yani Mobil Dünya Kongresi'nde telefon tanıtılacak. Fiyat Etiketini şimdilik bilmiyoruz.








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