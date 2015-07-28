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windows 10 mobile'ın sistem gereksinimleri belli oldu

WİNDOWS 10 MOBİLE'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU

Microsoft'un yeni Windows 10 Mobile işletim sistemi en zayıf donanımlı akıllı telefonlarda dahi sorunsuz şekilde çalışabilecek.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:57
Puan Ver : Windows 10 Mobile'ın Sistem Gereksinimleri Belli Oldu(8/10)7


Windows 10 Mobile'ın sistem gereksinimleri belli oldu



Microsoft'un yeni Windows 10 Mobile işletim sistemi en zayıf donanımlı akıllı telefonlarda dahi sorunsuz şekilde çalışabilecek.



Windows 10 Mobile 512 MB ana bellek ve 4 GB dâhili depolama alanına sahip cihazlarla uyumlu. Bluetooth ve akselerometre olmazsa olmaz değil.



Windows Phone 8.1 en azından 2 MP çözünürlüklü ön kamera talep ederken Windows 10 Mobile VGA ön kameraları bile kabul ediyor.



Qualcomm'un tüm yongasetleri desteklenmekte yani giriş seviyesi Snapdragon 210 da üst seviye Snapdragon 810 da işletim sistemiyle uyumlu.



Microsoft yeni işletim sisteminin her türlü akıllı telefonda akıcı ve sorunsuz bir kullanım deneyimi sunmasını istiyor. Microsoft'un yakında çıkacak olan yeni mobil işletim sistemi Windows 10 Mobile için sistem gereksinimleri de belli oldu.



Anlaşılan Windows 10 mobile donanımı zayıf donanımlara akıllı telefonlarda bile çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Sistem gereksinimleri bazı alanlarda mevcut Windows Phone 8.1'den dahi daha düşük tutulmuş görünüyor.



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