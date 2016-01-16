

Microsoft'un yeni model Taşınabilir Cihaz İşletim Sisteminin adı Windows 10 Mobile.



Gelecek hafta itibariyle yeni model İşletim Sistemi Fransa'ya ayak basacak. Fransız Telefon Operatörleri de bu konuyu doğruladı.



Windows 10 Mobile için anlaşılan uzun bir süre beklemeye gerek kalmayacak. T-Mobile'ın Polonya Sitesinde de Windows 10 Mobile görüldü.



Fransa'yla ilgili bilgileri Microsoft'a yakınlığı ile bilinen Neowin ve Fransa'nın Windows İşletim Sistemleri ile ilgili bilgi veren İnternet Sitesi: “FraWin.com”dan aldık.



Eğer Fransa'da yaşıyorsanız gelecek hafta içerisinde Telefonunuzu yeni model İşletim Sistemi Windows 10 Mobile'a güncelleyebilirsiniz.



Hangi model Lumia'lar, Windows 10 Mobile Güncelleştirmesini alacak?



Lumia 635, 640, 640 XL, 730, 735, 830, 930, 1520 ile 532, 535, 540, 636, 638'ye ilk olarak Windows 10 Mobile Güncelleştirmesi gelmeyecek. Evet, yanlış okumadınız.



İlk olarak Windows 10 Mobile Güncelleştirmesini alacak Lumia model Telefonlar da belli oldu. Bu Modeller arasında: Lumia 930 ve 1520 yer alıyor.



10586.63 adlı yeni BUILD sürümü ise Windows Phone Kullanıcılarının işini oldukça kolaylaştıracak. Yeni Fast Ring Sürümü ile Telefonun Ekranı; Parmak Hareketlerinizin tepkisine aynı şekilde cevap veriyor.



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