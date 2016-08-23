

Windows 10 için geçtiğimiz haftalarda duyurulan Yıldönümü Güncellemesi şimdi mobil tarafa geliyor. Windows 10 Mobil Yıldönümü Güncellemesi dağıtılmaya başlandı.







Windows 10 işletim sisteminin aldığı en büyük güncellemelerden biri olan Yıldönümü Güncellemesi, geçtiğimiz haftalarda 2 Ağustos tarihinde PC tarafında ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştı. Aynı güncelleme şimdi mobil tarafta.



Windows 10 Mobil Yıldönümü Güncellemesi 10.0.14393.67 yapım numarasıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu bilgi Windows'un resmi blog sayfasında duyuruldu.



Güncellemeyle birlikte Windows Ink, Cortana, performans iyileştirmeleri, Microsoft Edge tarayıcı için güç tüketimi iyileştirmeleri, yeni bir oyun deneyimi, bildirim senkronizasyonu, Skype uygulaması gibi çok sayıda yenilik bulunuyor. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda tüm dünyaya dağıtılmış olması bekleniyor. Ancak bölgeden bölgeye farklılıklar olabileceğinin de altı çiziliyor. Örneğin güncellemeyle birlikte gelecek olan Cortana isimli sesli asistan, Türkçe dil desteği olmaması sebebiyle ülkemizde henüz kullanılamıyor, test bile edilemiyor.



İlgili güncellemenin gelip gelmediğini görüntülemek için Ayarlar (Settings) > Güncelleme & Güvenlik (Update & Security) > Telefon güncelleme (Phone update) > Güncellemeleri denetle (Chech for update) sekmesini kontrol etmeniz gerekiyor. Güncelleme esnasında hücresel veri yerine Wi-fi kullanmaya dikkat edin.







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