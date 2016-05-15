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Windows 10 mobil, parmak izi desteği geliyor !

WİNDOWS 10 MOBİL, PARMAK İZİ DESTEĞİ GELİYOR !

Bugüne kadar yerleşik olarak herhangi bir parmak izi okuyucusu desteği sunmayan Windows 10 mobil işletim sistemi, yakın zamanda bu eksikliğini gidermeye hazırlanıyor.

Tarih : 15 Mayıs 2016, 09:10
Puan Ver : Windows 10 Mobil, Parmak İzi Desteği Geliyor !(9/10)10


Bugüne kadar yerleşik olarak herhangi bir parmak izi okuyucusu desteği sunmayan Windows 10 mobil işletim sistemi, yakın zamanda bu eksikliğini gidermeye hazırlanıyor.



Mobil dünyada artık parmak izi okuyucular standart hale geldi. Hem iOS tarafında hem de Android tarafında onlarca modelde parmak izi okuyucu desteği yer alıyor. Bununla birlikte, halen Windows 10 mobil tarafında yerleşik olarak parmak izi okuyucu desteği mevcut değil.



Yerleşik olarak yer almaması, üreticilerin kendi yazılımlarını geliştirmesini zorunlu kılıyor ve biraz zahmetli olan bu işlem nedeniyle, parmak izi okuyuculara yaygın olarak yer verilemiyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan HP Elite X3 amiral gemi modeli, bu tür bir çözüm üzerinde gelmişti.



Microsoft'un WinHEC konferansında, Windows Hello güvenlik merkezine yerleşik parmak izi okuyucu desteğinin ekleneceği açıklandı. Yılın ikinci yarısında gelecek olan yerleşik destek ile hem dahili sensörler hem de çevrebirimi sensörler cihazlarda kullanılabilecek.



Windows 10 mobil amiral gemi modellerinde hali hazırda Iris tarayıcısı kullanılıyor ve Windows Hello tarafından da destekleniyor. Parmak izi okuyucusunun da eklenmesiyle, Windows 10 mobil cihazları gelecekte daha güvenli giriş yöntemlerine sahip olacak.








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