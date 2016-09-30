İlk yılını geride bırakan Windows 10 azar azar da olsa büyümeye ve güç kazanmaya devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 400 milyon kullanıcı sayısı çoktan aşılmış durumda.



İlk yılını geride bırakan Windows 10 azar azar da olsa büyümeye ve güç kazanmaya devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 400 milyon kullanıcı sayısı çoktan aşılmış durumda.



Geçen yıl Microsoft tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan Windows 10 yapılan çabaların sonucunda yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Eğer bu şekilde devam ederse yarım milyon kullanıcıya ulaşabilir.



Microsoft tarafından gelen bilgilere göre Windows 10 toplamda 400 milyon kullanıcı barajını geçmiş durumda. İndirmes durumunun aktif olduğu ilk hafta 75 milyon kişiye ulaşan Windows 10, bu hızın ardından bir yavaşlama süreciyle karşılaştı. Mart ayında ise 270 milyon rakamını görmüştü.



Bu rakamların ardından 6 ay sonra 130 milyon kullanıcı daha Windows 10 kullanmaya başladı. Bu hızla devam ederse yıl sonunda 500 milyon kullanıcıya ulaşılabilir. Microsoft tarafından ortaya koyulan hedef ise gelecek 2 veya 3 yıl içerisinde 1 milyar rakamını geçmek üzerine kurulu.



Microsoft kullanıcı sayısını arttırmaya yönelik bir çok hamle yapıyor. Bunlardan en popüleride birçok platformu bir arada topla hamlesi oldu. Bakalım gelecek zamanda kaç kullanıcı daha Windows 10 sürümüne geçmekten yana olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz.