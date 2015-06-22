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windows 10 kimler için ücretsiz olacak?

WİNDOWS 10 KİMLER İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK?

Redmondlu teknoloji devi Microsoft, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Windows 10'u 29 Temmuz'da Dünya'daki tüm kullanıcıların kullanımına sunacak.

Tarih : 22 Haziran 2015, 09:22
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Redmondlu teknoloji devi Microsoft, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Windows 10'u 29 Temmuz'da Dünya'daki tüm kullanıcıların kullanımına sunacak.



Hâlâ deneme sürümü ücretsiz olarak yüklenebilen işletim sistemini test eden kullanıcılara ücretsiz kullanım imkânı da sağlanacak.



Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Windows 10'u test eden kullanıcılar son sürüme ücretsiz olarak güncelleştirme yapabilecek.



Ücretsiz güncelleştirmeden Windows 10'un Önizleme sürümünü (Build 10130) yükleyen herkes yararlanabilecek. Ücretsiz güncelleştirmeden yararlanmak için firmanın Windows Insider programına kayıt olma şartı var.



Son yıllarda ürünlerini piyasaya sürmeden önce kullanıcılara test ettiren Microsoft, ilk kez deneme sürümünü kullananlara ücretsiz olarak güncelleştirme imkânı da sağlamış oldu.



Daha önce Windows 8 için de benzer bir çalışma yapılmıştı. Ancak orada ücretsiz sürüm seçeneği bulunmuyordu. Microsoft hesabıyla kayıt işlemi sadece test kullanıcıları için geçerli olacak.



Normal bir kullanıcı herhangi bir Microsoft hesabı gerekmeksizin Windows 10'u indirebilecek. Microsoft'tan gelen açıklamaya göre Windows 10 Insider programı 29 Temmuz'dan sonra da devam edecek.



Test kullanıcıları işletim sistemi için yayınlanacak kapsamlı ya da mini güncelleştirmeleri de önceden tecrübe etmiş olacak.



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