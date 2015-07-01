29 Temmuzda resmi olarak duyurulacak olan Windows 10, mobil cihazlara önemli yeniliklerle çıkacak. Yeniliklerden bir tanesi de yüz takip özelliği. Windows 10'un geliştirici sürümünde güncellenen kamerada fark edilen özellik kamera kalitesini büyük ölçüde artıracak.



29 Temmuzda resmi olarak duyurulacak olan Windows 10, mobil cihazlara önemli yeniliklerle çıkacak. Yeniliklerden bir tanesi de yüz takip özelliği. Windows 10'un geliştirici sürümünde güncellenen kamerada fark edilen özellik kamera kalitesini büyük ölçüde artıracak.



Dün yayınlanan yenilik, Windows 10'u kullanan akıllı telefonlara büyük bir avantaj sağlayacak. Windows 10'un yenilenen kamera uygulamasında yüz takip özelliği bulunuyor. Standart yüz tanıma uygulamasından farklı olarak yüz takip özelliği, yüzleri algılayacak hareketli fotoğrafların daha net çıkmasını sağlayacak. Aynı zamanda hareketli video çekimlerinde netliğin kaybolmamasına yardımcı olacak.



Windows Kamera uygulamasının 5.38.2004 sürümüne yükseltilmesinden sonra yüz takip özelliği aktifleştirilebiliyor. Bu özellik şimdilik Windows Phone 8.1'de kullanılamıyor. İlerleyen dönemlerde Windows Phone 8.1 sürümünü kullanan telefonlar için de yayınlanabilir. Yüz takip özelliği büyük ölçüde yazılımsal tarafta halledilen bir özellik olduğu için kamerası iyi olan tüm Lumia modellerine bir güncelleme ile getirilebilir.



Windows 10 ile gelecek olan bu özellik şimdilik sadece Windows 10 Teknik Önizleme sürümünde bulunuyor. Windows 10'un 29 Temmuz tarihinde yayınlanmasından sonra genel dağıtımın gerçekleşeceğini hatırlatalım.



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