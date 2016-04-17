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windows 10 iş dünyasında apple'a kaybediyor

WİNDOWS 10 İŞ DÜNYASINDA APPLE'A KAYBEDİYOR

Microsoft, Windows 10'u iş dünyası için değişilmez bir ürün yapmak için elinden geleni yaptı. Ancak Microsoft'un tüm çabalarına rağmen kurumsal şirketlerin tercihleri Apple olmaya devam ediyor.

Tarih : 17 Nisan 2016, 11:08
Puan Ver : Windows 10 İş Dünyasında Apple'a Kaybediyor(7/10)5


Microsoft, Windows 10'u iş dünyası için değişilmez bir ürün yapmak için elinden geleni yaptı. Ancak Microsoft'un tüm çabalarına rağmen kurumsal şirketlerin tercihleri Apple olmaya devam ediyor.



Yeni işletim sistemi Windows 10'u geçtiğimiz yıl yayınlayan Microsoft'un en güvendiği noktalardan biri iş dünyasıydı. Microsoft yeni Windows'u kurumsal şirketlerin mutlaka ofislerinde bulunması gereken bir yazılım haline getirmek için önemli adımlar attı.



Ancak görünen o ki Microsoft'un tüm çabalarına rağmen iş dünyası Windows 10'a olmazsa olmaz bir ürün gözüyle bakmıyor. İşin aslı, birçok kurumsal şirket Windows 10 yerine Apple'ı tercih ediyor.



Yapılan yeni araştırmaya göre iş dünyasında Apple yeni Windows'tan daha çok tercih ediliyor. Özellikle çalışanların kendi telefonlarını işe götürdükleri kurumsal firmalarda Apple'ın açık ara üstünlüğü var.



Araştırmaya göre iş dünyasında kendi telefonlarını kullanma şansı tanınan çalışanların her 5'inden 4'ü iPhone ve Mac'in Microsoft'un ürünlerine tercih ediyor. Microsoft için bir kötü haber varki o da şirketin ürünlerini genelde yaşlı insanların tercih ediyor olması.



Araştırmaya göre 18-54 yaş aralığındaki çalışanların tercihi Apple ürünleri olurken, 55 yaşının üstündeki kullanıcılar Windows işletim sistemli ürünleri tercih ediyor.








Etiketler: Windows  10  İş  Dünyasında  Apple  A  Kaybediyor    haber

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