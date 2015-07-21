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windows 10 ile gelecek yeni kısa yollar

WİNDOWS 10 İLE GELECEK YENİ KISA YOLLAR

Kısa yol tuşları bilgisayar kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran bir etkiye sahipler. Bir dosya üzerinde uzun uzun çalışırken arada CTRL+S tuşlarına basıp dosyayı kaydetmeyen veya kopyalama/yapıştırma işlemi yaparken CTRL+C ve CTRL+V tuşlarını kullanmayan var mı?

Tarih : 21 Temmuz 2015, 10:29
Puan Ver : Windows 10 İle Gelecek Yeni Kısa Yollar(5/10)4


Kısa yol tuşları bilgisayar kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran bir etkiye sahipler. Bir dosya üzerinde uzun uzun çalışırken arada CTRL+S tuşlarına basıp dosyayı kaydetmeyen veya kopyalama/yapıştırma işlemi yaparken CTRL+C ve CTRL+V tuşlarını kullanmayan var mı?



Microsoft şimdi yeni Windows işletim sistemini piyasaya çıkarmak üzere, elbette herkesin çok iyi bildiği ve sık kullandığı, artık ezberlerimize girmiş kısa yol tuşları varlıklarını koruyacak ancak Microsoft bazı görevler için yeni kısa yol tuşlarını da hayatımıza sokacak.



Windows 10'un test süreci sırasında kullanıcılardan gelen yorumlara göre şekillenen, defalarca değişen, kaldırılan veya yeni eklenen bu tuşlar, yine Windows kulanma sürecimizi kolaylaştıracak.



29 Temmuz günü piyasaya çıkacak olan Windows 10 ile birlikte artık yeni kısa yol tuşlarımız olacak. Sonraki sayfamızda detaylıca belirttiğimiz yeni kısa yol tuşları aklınızın bir köşesinde dursun, mutlaka bir gün lazım olacaktır.








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