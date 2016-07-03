

Microsoft, Windows 10'nun doğum günü kutluyor. Doğum günü güncellemesi, 2 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanacak. Aslında bu biraz manidar zira, Windows 7 ve 8.1 kullanıcılarının, ücretsiz yükseltme hakkı 29 Temmuz'da sona eriyor. Microsoft, şu ana kadar gereken ilgi ile buluşamamış işletim sistemi için; zekice bir ticari hamle yapıyor. Verilen mesaj açık: 29 Temmuza kadar W10'i edinin ve güncelleştirme operasyonundan ücretsiz faydalanın.



Firmadan sızan ( ya da daha muhtemeli, ‘sızdırılan') bilgilere göre, yeni güncelleme W10'a eşsiz yetenekler bahşedecek.



Microsoft o kadar agresif bir W10'a geçiş politikası uyguladı ki, pek çok kişi daha kullanmadan W10'dan nefret etti. Aslında son derece başarılı bulduğumuz Microsoft'un son alametifarikası W10'a geçiş, daha az agresif bir politikayla, kolayca sağlanabilirdi. Zira, Microsoft, bu agresif politikası nedeniyle Amerika'da bir kullanıcı ile davalık oldu ve 10.000 dolar ödemeye mahkum edildi.