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Windows 10 en yaygın sürüm olmaya aday!

WİNDOWS 10 EN YAYGIN SÜRÜM OLMAYA ADAY!

Tahminler, Windows 10'un bugüne kadar en çok yüklenen Windows olabileceğini söylüyor!

Tarih : 25 Kasım 2015, 10:14
Puan Ver : Windows 10 En Yaygın Sürüm Olmaya Aday!(9/10)6


Tahminler, Windows 10'un bugüne kadar en çok yüklenen Windows olabileceğini söylüyor!



Windows 10 tüm dünyada 29 Temmuz tarihinde yayınlandı ve sadece üç ay içersinde 120 milyon cihaza yüklendi. Gartner araştırma şirketi bu verileri göz önünde bulundurarak Microsoft'un en son işletim sisteminin, Windows XP ve 7'nin izinden giderek Windows'un en fazla yüklenen sürümü olmaya hazırlandığını öngörüyor.



Şirket, Microsoft'un Windows 7 ve 8.1 ücretsiz yükseltme teklifinin arkasındaki temel nedenin de bu olduğu düşünüyor. Ayrıca işletmelerin yüzde 50'sinin Ocak 2017'ye kadar Windows 10'a geçiş yapmış olacağını tahmin ediyor. Gartner başkan yardımcısı Steve Kleynhans "İşletmeler için biz bu geçişin altın yıl önceki Windows 7'den önemli ölçüde daha hızlı olmasını bekliyoruz" dedi.








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