

Kullanıma sunulduğundan bugüne kadar 400 milyonu aşkın bilgisayara yüklenen Windows 10 işletim sistemi için Creators Update yayınlandı. Creators Update, herkese 3B ve karma gerçeklik sağlarken, her oyuncuya yayıncılık ve kullanıcılara değer verdiklerine daha hızlı bağlanma gibi birçok yetkinliği kazandırıyor.



Kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen Microsoft, Windows 10 işletim sistemine yeni özellikler getiren Creators Update güncellemesini duyurdu. Önümüzdeki hafta ilk olarak Windows Insider programına üye olan kullanıcılara sunulacak olan güncelleme ile Windows'un üç boyutlu ve karma gerçeklik kabiliyetleri artırılırken her oyuncuya yayıncılık yapma fırsatı veriliyor.



Herkes için 3B



Creators Update ile milyonlarca Windows 10 kullanıcısı dizüstü bilgisayarı ile 3B yakalama, 3B yazdırma, 3B yaratma, 3B paylaşma yeteneğine sahip olacak ve bu sayede karma gerçekliği deneyimleyebilecek.



Ayda 100 milyonu aşkın kullanıcısıyla Paint bugün en popüler üretim ve tasarım araçlarından biriydi. Şimdi Paint 3D ile herkes 3B çalışabilir, 3B nesneler yaratabilir. Yeni duyurulan Remix 3D, tüm dünyada yaratıcıları, yaratıları buluşturan, kitlelere 3B içerikleri getiren bir çevrimiçi topluluk. Trimble'ın 3B modelleme programı SketchUp (ek olarak 3D Warehouse'taki milyonlarca yaratıcı ile yaratıları) Remix3D.com‘un bir parçası olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren Office'te 3B içeriklere yerel destek eklenecek.



3 boyut tarayıcıya geliyor



Microsoft HoloLens ile zengin 3B içerikler ekranın sınırlarından kurtulurken, 3B içerikleri eksiksiz kapsayan ilk tarayıcı Microsoft Edge 3B içerikleri tüm cihazlara getiriyor. Creators Update, güçlü ve ekonomik sanal gerçekliği herkesin parmaklarının ucuna getiriyor. HP, Dell, Lenovo, ASUS ve Acer, Windows 10 Creators Update ile birlikte karma gerçeklik yeteneğine sahip ilk sanal gerçeklik kulaklıkları piyasaya sunuyorlar. Bu aksesuarlar, içten dışa, özgürlük sağlayan ilk ve tek ürünler. Halen satışta olan tüm diğer sanal gerçeklik kulaklıklarından farklı olarak, bu ürünler ayrı bir odayı, karmaşık kurulumları gerektirmiyor.



eSpor Turnuvası Geliştirin!



Creators Update, Xbox Live'da canlı oyun akışları ve özelleştirilmiş eSpor turnuvaları geliştirmeyi ve deneyimlemeyi kolaylaştırıyor. Işın aktarmalı sistem entegrasyonu, etkileşimli yayıncılık, oyunu Xbox Live üzerinde görüntüleme, bu sayede akış oyunlarını izleme ve gerçek zamanlı etkileşim sağlıyor. Creators Update ile Arena üzerinden Xbox Live'da kullanıcı tarafından oluşturulabilen turnuvalar da geliyor; düzenlenen yarışın kuralları tanımlanabilir, arkadaşlar davet edilebilir, turnuvanın akışı tüm cihazlarınızdan sorunsuz izlenebiliyor.



Ayrıca, Windows 10'lu oyun PC'siyle Forza Horizon 3, Gears of War 4 gibi birçok oyun, şu andaki en yüksek görsel uygunluk olan 4K ile oynanabiliyor.



Yeni özellikler: MyPeople ve diğerleri



Creators Update ile kişiler, olmaları gereken yere yani Windows deneyiminin merkezine getiriliyor. Kullanıcı için önemli olan arkadaşlar, aile, iş arkadaşlarına anlık erişim sağlanıyor. Windows MyPeople ile sık görüşülen kişiler Windows görev çubuğuna sabitleniyor. Ayrıca herhangi bir belge, fotoğraf ya da video kişi simgesinin üzerine sürüklenip bırakarak kolayca paylaşılabiliyor. Özgün bildirimler, Omuz Dürtme bildirimleri alır, e-posta, anlık ileti, paylaşılan belgeler ve daha birçoklarını, aynı yerden, kolayca görüntüleniyor. Windows MyPeople deneyimi, kolay paylaşım için evrensel Windows uygulamaları genelinde tümleşiktir.



Yeni Surface Cihazları



Surface Pro ile gerçek anlamda dizüstü bilgisayarınızın yerine geçebilecek ilk tableti geliştiren Microsoft Surface Book ile en ileri dizüstü bilgisayarı yeniden tanımlamıştı. Yeni bir kategori tanıtan Microsoft, yaratıcılar ve profesyoneller için tasarlanan yeni Surface cihazı Surface Studio'yu duyurdu. 4.5K Ultra HD ekranıyla Surface Studio bugün var olan en gelişmiş 4K televizyonlardan %63 oranında daha fazla piksel sağlıyor. Surface Studio, kalem, dokunma ve yeni Surface Dial ile birlikte mükemmel çalışıyor.



Performans Tabanlı Surface Book; bugüne kadarki en güçlü Surface Book. 16 saatlik pil gücüyle kullanıcıların sevdiği aynı zarif, çok yönlü tasarıma sahip. Orijinal Surface Book'un iki katı daha güçlü GPU işlem gücü sağlıyor.



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