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windows 10 bedava olmayacak!

WİNDOWS 10 BEDAVA OLMAYACAK!

Microsoft'un uzun süredir konuşulan ve yapılan açıklama ile ücretsiz olacağı duyurulan Windows 10 hakkında yeni bir söylenti ortalığı karıştırdı.

Tarih : 24 Haziran 2015, 09:39
Puan Ver : Windows 10 Bedava Olmayacak!(8/10)8


Microsoft'un uzun süredir konuşulan ve yapılan açıklama ile ücretsiz olacağı duyurulan Windows 10 hakkında yeni bir söylenti ortalığı karıştırdı.



İlk yıl ücretsiz olacağı söylenen Windows 10 ‘un ücretsiz olmayabileceği ifade edildi. Evet yanlış okumadınız Windows 10 ücretsiz olmayabilir. Neden mi?



Windows 7, 8 ve 8,1 sürümlerinin herhangi birinde lisans sahibiyseniz Windows 10 ‘a geçişinizin ücretsiz olacağını açıklayan Microsoft, bu yöntem sayesinde kullanıcılarını Windows 10 ‘da toplamak istiyordu.



Bunun sebebi ise her ne kadar eski sürümlerin de sahibi olsa da Microsoft, pazardaki “Tüm cihaz, tek işletim” hedefine başka türlü ulaşmakta zorluk çekecekti.



Bu çerçevede de yapmış oldukları; “Lisans sahibiyseniz Windows 10 ‘a ücretsiz geçiş stratejileri” son derece mantıklıydı. Tam da bu noktada bir laf oyunu karşımıza çıkarak Windows 7,8 ya da 8,1 ‘in yanında Windows Insider yani beta sürecine katılan kişilerin akıbeti belirsiz durumda kalmıştı.



Microsoft, yaptığı açıklamada Windows 10 beta için herkesi kucaklayarak ister lisans sahibi olun ister olmayın herkesi Windows 10 ‘a bekliyoruz demişti.



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Etiketler: Windows  10  Bedava  Olmayacak    haber

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