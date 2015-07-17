

Uzun bir test sürecinden geçen Windows 10, gelen son bilgilere göre dağıtıma hazır bir halde çıkış gününü bekliyor. İşte detaylar... Microsoft'un geniş yelpazede pek çok kullanıcının denemesini sağladığı ve böylelikle sahip olduğu hataları ayıkladığı yeni işletim sistemi Windows 10, nihayet son sürümüne kavuştu. The Verge sitesinin firmaya yakın kaynaklardan edindiği son bilgiler, geliştirici ekibin işletim sistemini dağıtıma hazır hale getirdiği yönünde.







Belirtilenlere göre ilk aşamada dağıtılacak olan sürüm, 10240 olacak. RTM sürümü olarak da anılan bu versiyon, eğer edinilen bilgiler doğru ise 29 Temmuz'da yayımlanacak olan Windows 10'un ta kendisi oluyor. Sistemi rezerve eden kullanıcıların ekranında belirecek olan sistemin bu versiyon ile örtüşeceği söylenmekte. Farklı bir çıkış planı oluşturan Microsoft, Windows 10 yüklü bilgisayarların satışı için biraz daha bekleyecek. Zira firmanın yaklaşık 2 hafta sonra satıştaki PC'lerde Windows 10'a yer vereceği belirtiliyor. Buna karşılık işletim sistemi 29 Temmuz'da lisanslı Windows 8 ve 7 sahiplerine açılmış olacak. Aslında haberde bahsettiğimiz sürümü son sürüm olarak adlandırmak yanlış olur. Düzenli bir şekilde güncelleme yayımlayacağını açıklayan Microsoft, sistemi güncel kılacağını ve böylelikle sürekli değişen sürümleri kullanacağımızı belirtiyor.