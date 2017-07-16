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Wimbledon Tenis Turnuvası Tek Erkeklerde Roger Federer Şampiyon Oldu

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI TEK ERKEKLERDE ROGER FEDERER ŞAMPİYON OLDU

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Hırvat Marin Cilic'i 3-0'lık skorla mağlup ederek kariyerinin 19. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Wimbledon Tenis Turnuvası Tek Erkeklerde Roger Federer Şampiyon Oldu(6/10)2

Wimbledon tek erkekler finalinde Roger Federer, rakibi Marin Cilic'i 6-3, 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin 19. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

İLK SET ÇİFT HATAYLA BİTTİ

Çekişmeli başlayan maçın henüz dördüncü oyununda Federer'in servisini kırmaya yaklaşan Cilic, bu fırsatı değerlendiremedikten sonra kendi servis oyununda da sıkıntı yaşadı. Beşinci oyunda bulduğu üçüncü servis kırma puanını değerlendirerek durumu 3-2'ye getiren Federer, Cilic'in sette kalmak için servis kullandığı dokuzuncu oyunu da çift hata sonucu kaybetmesiyle, sadece 4 basit hata yaptığı ilk seti 6-3 ile hanesine yazdırdı.

CİLİC AĞLADI

İkinci sete de fırtına gibi başlayan Federer, servis kırma avantajıyla durumu bir anda 3-0'a getirdi. Üçüncü oyunun ardından sandalye molasında Cilic'in gözyaşlarına hakim olamadığı gözlemlenirken, altıncı oyunda bir kez daha servis kıran İsviçreli tenisçi, kendi servislerinde oynanan 18 puanın sadece 2'sini rakibine kaptırdığı bu seti de 6-1 kazanmayı başardı.

1 SAAT 41 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

Set arasında sağlık molası alan Cilic, üçüncü oyunda Federer'in kurduğu baskıya karşın etkili servisleriyle oyuna tutunmayı başarsa da, yedinci oyunda Federer'in servis kırmasına engel olamadı. Kendi servis oyunlarında sorun yaşamayan 35 yaşındaki tenisçi, üçüncü seti de 6-4 kazanarak 1 saat 41 dakika sonunda maça nokta koydu.

Kariyerinin 19. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak kendisine ait olan rekoru bir adım daha ileri taşıyan Federer, Wimbledon'da da 8. kez mutlu sona ulaşarak, bu alanda Pete Sampras ile paylaştığı rekorun tek başına sahibi oldu. İsviçreli efsane ayrıca ATP dünya sıralamasında beşinci basamaktan üçüncülüğe tırmandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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