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wilma elles'ten almanlar'a fırça

WİLMA ELLES'TEN ALMANLAR'A FIRÇA

Oyuncu Wilma Elles, Alman televizyonunda Almanya medyasını eleştirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı savundu.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:06
Puan Ver : Wilma Elles'ten Almanlar'a Fırça(0/10)


ARD'de "Hart aber fair" (Sert ama Adil) adlı tartışma programında Wilma Elles, Alman medyasını Türkiye hakkında yanlış ve tek yanlı bir resim çizdiği gerekçesiyle eleştirdi.



Güzel oyuncu, "Kimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok çalışmıyor" dedi.



Die Welt Gazetesi de oyuncu için "Alman Marslı" ve "Ankara'nın PR bölümünden gönderilmiş" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Wilma  Elles  Ten  Almanlar  A  Fırça    haber

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