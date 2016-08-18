WİLMA ELLES'TEN ALMANLAR'A FIRÇA
Oyuncu Wilma Elles, Alman televizyonunda Almanya medyasını eleştirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı savundu.
ARD'de "Hart aber fair" (Sert ama Adil) adlı tartışma programında Wilma Elles, Alman medyasını Türkiye hakkında yanlış ve tek yanlı bir resim çizdiği gerekçesiyle eleştirdi.
Güzel oyuncu, "Kimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok çalışmıyor" dedi.
Die Welt Gazetesi de oyuncu için "Alman Marslı" ve "Ankara'nın PR bölümünden gönderilmiş" ifadelerini kullandı.
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