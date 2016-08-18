

ARD'de "Hart aber fair" (Sert ama Adil) adlı tartışma programında Wilma Elles, Alman medyasını Türkiye hakkında yanlış ve tek yanlı bir resim çizdiği gerekçesiyle eleştirdi.







Güzel oyuncu, "Kimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok çalışmıyor" dedi.







Die Welt Gazetesi de oyuncu için "Alman Marslı" ve "Ankara'nın PR bölümünden gönderilmiş" ifadelerini kullandı.