Ünlü oyuncu Wilma Elles, eşi Kerem Göğüş ve avukatı Talha Aslan, Elles'in başrol oynadığı Zilin Sesi filminden alacağı ücretin 52 bin lirasını tahsil edemedikleri için yapımcıya şantaj ve tehditle zorla senet imzalattırdıkları iddiasıyla ‘şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.



Ünlü oyuncu Wilma Elles, eşi Kerem Göğüş ve avukatı Talha Aslan, Elles'in başrol oynadığı Zilin Sesi filminden alacağı ücretin 52 bin lirasını tahsil edemedikleri için yapımcıya şantaj ve tehditle zorla senet imzalattırdıkları iddiasıyla ‘şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.



Wilma Elles ifadesinde, yapımcının borcunu ödememek ve filmi tekrar gündeme taşımak için adını kötüye kullandığını öne sürdü.



2015 yılında vizyona giren 'Zilin Sesi' filminde başrol oynayan Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles, eşi Kerem Göğüş ve avukatı Talha Aslan, Elles'in filmden alacağı ücretin bir kısmını ödenmemesi üzerine, filmin galasının yapıldığı gün yapımcı Esen Murat Özteke'ye şantaj ve tehditle senet imzalattırdıkları iddiasıyla ifade verdi.







Yapımcı Murat Özteke, "Elles, filmin galası öncesi eşi ve avukatlarıyla yanıma gelip 50 bin lira alacağının olduğunu söyledi. Eğer senet imzalamazsam galada rezalet çıkaracağım dedi. Bana zorla 50 bin liralık senet imzalattılar” diyerek, Elles, eşi ve avukatından şikayetçi olmuştu.







Özteke'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağrılan Elles, Göğüş ve Aslan, ‘şüpheli' sıfatıyla verdikleri ifadede, yapımcı Özteke'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdüler.







kaynak:hürriyet