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wikipedia'ya erişim engellendi

WİKİPEDİA'YA ERİŞİM ENGELLENDİ

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya Türkiye'den erişim engellendi. Yetkililerin henüz açıklanmayan bir nedenle erişim engellemesi üzerine sosyal medya karıştı. Yasağın nedeni tartışılıyor.

Tarih : 29 Nisan 2017, 09:54
Puan Ver : Wikipedia'ya Erişim Engellendi(10/10)8


Herkesin katkıda bulunabildiği açık ansiklopedi Wikipedia'nın tüm dillerdeki versiyonlarına Türkiye'de sabah 8.00'den beri erişilemiyor. 



E-Devlet portalından sorgulama yapıldığında, “Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır” deniliyor.



BTK'nın “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya koyan şu açıklama çıkıyor:



“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)” 



Sosyal medyada büyük yankı yaratan engelleme kararının nedeni tartışılıyor. İdari tedbir uygulandığını belirten BTK mesajında herhangi bir neden belirtilmiyor.



 



kaynak:hürriyet








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