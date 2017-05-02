Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

wikipedia'dan türkiye'de ilk resmi hamle geldi

WİKİPEDİA'DAN TÜRKİYE'DE İLK RESMİ HAMLE GELDİ

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'deki yasaklama kararının ardından ilk hamlesini yaptı. Wikipedia, avukatı aracılığı ile karara itiraz etti ve daha önce Google ve YouTube için verilen kararları hatırlatarak sitenin yeniden açılmasını talep etti.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 15:02
Puan Ver : Wikipedia'dan Türkiye'de İlk Resmi Hamle Geldi(5/10)5


Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Can'ın haberine göre, Wikipedia'ya Türkiye'den erişimin engellenmesinden sonra sitenin bağlı olduğu vakıf aracılığı ile ilk resmi hamle geldi.



Vakıf, idari tedbir kararından sonrasında Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz etti. Mahkemeye yapılan itirazda, söz konusu erişim engelinin ifade özgürlüğüne aykırı olduğu belirtilerek, daha önce Google ve YouTube için verilen kararlar hatırlatıldı. Ayrıca, Wikipedia'nın erişime engellenmesine sebep olan içeriklerin 2 dildeki Wikipedia versiyonunda yer aldığı ve platformun tamamının kapatılmasının ölçüsüz bir karar olduğu itiraz dilekçesinde yer alan detaylar arasında yer alıyor.



'TEMSİLCİLİK AÇILSIN'



Wikipedia, 29 Nisan'da içeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.



BTK'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'nın içerikleri kaldırma hususuna yanaşmadığı ve aksine koruma altına aldığı belirtildi. Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, uluslararası sitelerin Türkiye'de temsilcilik açmasını, uluslararası hukuka uygun davranmasını ve mahkeme kararlarını uygulamasını istiyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Wikipedia  Dan  Türkiye  De  İlk  Resmi  Hamle  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER