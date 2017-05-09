WİKİPEDİA'DAN ERİŞİM ENGELİ İÇİN FLAŞ KARAR
29 Nisan günü sabah saatlerinde erişim engeli getirilen Wikipedia, kararın iptal edilmesi için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuş ve başvuru reddedilmişti.
29 Nisan günü sabah saatlerinde erişim engeli getirilen Wikipedia, kararın iptal edilmesi için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuş ve başvuru reddedilmişti.
WIKIPEDIA'YA ERİŞİM NEDEN ENGELLENDİ?
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunuldu. Wikipedia'ya Türkiye'yi IŞİD terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi.
29 Nisan'da
erişimi BTK tarafından engellenen Wikipedia hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Wikimedia vakfının yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu Wikimedia adlı vakfın, Wikipedia'ya erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.
kaynak:mynet
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