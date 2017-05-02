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wikipedia kurucusu wales'in daveti iptal edildi

WİKİPEDİA KURUCUSU WALES'İN DAVETİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'i, "World Cities Expo Etkinliği" davetli listesinden çıkardı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 14:40
Puan Ver : Wikipedia Kurucusu Wales'in Daveti İptal Edildi(9/10)8


Belediyenin Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, "Wikipedia  kurucusu Jimmy Wales, “World Cities Expo Etkinliği” davetli listesinden  çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir." ifadelerine yer verildi. Yakın geleceğin kent modeline yön verecek "World Cities Expo İstanbul  2017", akıllı şehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin  katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-18 Mayıs'ta Haliç  Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.



İstanbul, bu etkinlikle akıllı şehirler konusunda tüm dünyadan öncü  kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla, geleceğin şehirleşmesi ve teknolojisine  de köprü olacak. Günümüz teknolojilerinin kullanıcı ve üreticileri, geleceğin  metropolleri ile bu fuarda buluşacak. Şehirlerin, akıllı şehirlere dönüşmesine  yön veren tüm unsurları bir araya getirecek olan fuarda,100'den fazla yerli ve  global firma ve 10 bin profesyonel ziyaretçi yer alacak. Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği  halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle, Wikipedia'ya erişim  engellenmişti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Wikipedia  Kurucusu  Wales  İn  Daveti  İptal  Edildi    haber

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