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wikileaks, teknoloji şirketleri ile birlikte çalışmaya hazır

WİKİLEAKS, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIR

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Apple ve Google gibi teknoloji şirketleri ile birlikte çalışabileceklerini açıkladı. Böylece güvenlik açıklarının kapatılması hızlandırılabilir.

Tarih : 13 Mart 2017, 11:36
Puan Ver : Wikileaks, Teknoloji Şirketleri İle Birlikte Çalışmaya Hazır(5/10)2


Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Apple ve Google gibi teknoloji şirketleri ile birlikte çalışabileceklerini açıkladı. Böylece güvenlik açıklarının kapatılması hızlandırılabilir.



Bildiğiniz gibi Wikileaks birkaç gün önce Vault 7 adını verdiği yeni bir dosya yayınladı. CIA'in akıllı telefon, tablet ve akıllı tv gibi elektronik aletleri kullanarak insanları dinlediğini ortaya çıkaran bu belgeler, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Bu belgelerde Apple, Google ve Samsung gibi teknoloji şirketlerinin de adı doğrudan geçiyordu. Bahsi geçen bu şirketlerin ürünlerinde bulunan açıklar CIA tarafından kullanılmış ve bu yüzden birçok kişinin cihazları hacklenmişti.



Bu sızıntıların teknoloji dünyasındaki etkileri sürerken, Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Assange, Google ve Apple gibi şirketlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Assange'a göre bu teknoloji şirketleri ile birlikte çalışarak güvenlik açıklarının kapatılmasını sağlayabilirler. Ayrıca bu ortak çalışma sayesinde ileride böyle bir olayın tekrarlanması da engellenebilir. Ortaya çıkan açıkları kapatmak için önlemler almaya başlayan teknoloji şirketlerinin bu teklife nasıl karşılık vereceği merak konusu.



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