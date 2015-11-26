

Günümüz bilim adamları durmak bilmeyen bu hayatta sürekli büyük çalışmalarla hayata kullanılan teknolojiye destek vermek yeni buluşlarla insanlara kolaylık sağlamk için gece gündüz çalışıyorlar bu anlamdaYaklaşık 20 yıldan beri hayatımızda olan Wi-Fi teknolojisinden 100 kat daha hızlı veri transferi yapan yeni bir teknoloji olan Li-Fi Estonya merkezli Velmenni şirketi tarafından ilk kez laboratuvar ortamı dışında denendi.Edinburgh Üniversitesi'nden Harald Haas tarafından 2011'de icat edilen Li-Fi, ışık üzerinden VLC kullanarak (Görülebilir Işık İletişimi/Visible Light Connection) veri transferi yapmaya yarıyor. Bu yeni kablosuz iletişim ortamı laboratuvarda yapılan deneylerde saniyede 224 gigabyte gibi bir hıza ulaşmayı başarmıştı. Bu hız internet kullanımında devrim yaratabilecek potansiyele sahipaas tek bir yanıp sönen LED ile bir baz istasyonundan çok daha fazla veriyi transfer edebileceğini gösterdi. Li-Fi teknolojisi gözün göremeyeceği kadar hızlı bir şekilde yanıp sönme hareketi yapan LED'ler kullanılarak mors alfabesine benzer bir prensiple çalışıyor.







SANİYEDE 18 FİLM İNDİRİLEBİLECEK



Li-Fi'ın test aşamasındaki ulaştığı hızlara bakarsak saniyede 1,5 GB boyutunda 18 film indirmek mümkün görünüyor. Velmenni şirketinin CEO'su Deepak Solanki yaptığı açıklamada, “VLC'yi birçok farklı endüstride pilot projelerde denemeyi sürdürüyoruz.Şu anda endüstriyel ortamlarda ışıkla veri transferine olanak sağlayan akıllı ışık sistemleri tasarlamış bulunuyoruz. Başka bir müşterimiz için ise ofis ortamında kullanılabilecek bir proje tasarlıyoruz” ifadelerine yer verdi.



Şu an kullandığımız Wi-Fi teknolojisinin yerini yakın zamanda Li-Fi'a bırakması düşük bir ihtimal gibi görünse de iki teknolojinin paralel şekilde kullanılarak daha verimli “ağlar” oluşturulması mümkün.



Solanki konuyla ilgili yaptığı açıklamada “şu anki sistemlerde Li-Fi teknolojisini kullanmak çok zor, bu yüzden Li-Fi'ı bir şekilde entegre etmenin yolunu bulmalıyız” dedi.







“IŞIKLA İLETİŞİM DAHA GÜVENLİ”



Bugün kullandığımız kablosuz ağlarla duvarların ötesine bile bağlantı sağlayabiliyorken Li-Fi teknolojisi yalnızca ışığın iletilebildiği yerlerde bağlantıya izin verecek. Işık duvarlardan geçemeyeceği için yerel ağ tamamen kontrol altında olabilecek



Li-Fi ÜZERİNE ÇALIŞAN ŞİRKET SAYISI ARTIYOR



Bu yeni teknoloji üzerine çalışan tek şirket elbette yalnızca Velmenni değil. Profesör Haas'ın kurduğu PureLifi şirketi tak-çalıştır Li-Fi sistemleri üzerinde çalışıyor. Oledcomm isimlir bir başka Fransız şirket ise bu teknolojiyi hastanelere uyguluyor.



Li-Fi'ın mucidi Profesör Harald Haas gelecekte Wi-Fi'ın yerini LED ampullerin alacağını belirtiyor. Haas yaptığı TED konuşmasında Li-Fi'dan bahsederken şu anki altyapının entegrasyon için uyumlu olduğunun altını çizerek “Yapmamız gereken tek şey aydınlatma cihazlarımızın içine hem aydınlatma hem de veri transferi yapabilen birer mikroçip yerleştirmek. Böylelikle hem daha çevreci bir işe imza atmış hem de daha parlak bir geleceğe adım atmış oluruz” dedi.