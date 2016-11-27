Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!

wi-fi ağları neden hacklenmeyi bekliyor ?

Wİ-Fİ AĞLARI NEDEN HACKLENMEYİ BEKLİYOR ?

Türkiye dahil, dünya çapında 31 milyondan fazla Wi-Fi ağları noktasını analiz eden Kaspersky Lab, her dört noktadan birinin (%28) korumasız olduğunu ve kullanıcıların kişisel bilgilerini riske attığını ortaya çıkardı.

Tarih : 27 Kasım 2016, 18:56
Puan Ver : Wi-Fi Ağları Neden Hacklenmeyi Bekliyor ?(9/10)6


Kaspersky Güvenlik Ağı'dan alınan bilgilere göre, dünyadaki Wi-Fi ağları ‘nın %25'i herhangi bir şifreleme ile korunmuyor. Yani bu ağlar üzerinden geçen tüm bilgiler tamamen erişime açık ve üçüncü şahıslar tarafından okunabilir olarak iletiliyor. Diğer bir %3'lük kısım ise verileri şifrelemek için WEP (Wired Equivalent Privacy) protokolünü kullanıyor. Güvenilir olmayan bu protokolün şifresi, internette ücretsiz olarak bulunan araçlar ile dakikalar içerisinde kırılabiliyor.



Geriye kalan Wi-Fi bağlantı noktaları ise WPA (Wi-Fi Protected Access) protokolleri temelli olan, daha güvenilir bir şifreleme kullanıyor. Bu ağları hacklemek için harcanacak efor, seçilen parolanın güçlülüğü dahil olmak üzere kullanılan ayarlara bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin zayıf veya bazı kafelerde olduğu gibi halka açık bir parola kullanılıyorsa, hackerlar bu ağlardan geçen verileri rahatlıkla deşifre edebiliyor.



Hacklenmekten korkmuyoruz



Dikkat çekici bir diğer nokta ise, şifreleme kullanılmayan Wi-Fi bağlantı noktaları sayısı en yüksek 20 ülkesi içerisinde turistik açıdan popüler, Tayland, Fransa, İsrail ve ABD gibi birçok ülke bulunuyor. Seyahat edenler genellikle bulabildikleri ilk Wi-Fi bağlantı noktasını kullanmak durumunda kaldıkları için en savunmasız kullanıcılar arasında geliyor. Aynı zamanda, bir diğer araştırmaya göre ise, Türkiye'deki internet kullanıcılarının sadece %46'sı Wi-Fi bağlantısı kullanırken verilerine izinsiz erişilebileceğinden endişe ediyor.








Etiketler: Wi-Fi  Ağları  Neden  Hacklenmeyi  Bekliyor      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER