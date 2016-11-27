Türkiye dahil, dünya çapında 31 milyondan fazla Wi-Fi ağları noktasını analiz eden Kaspersky Lab, her dört noktadan birinin (%28) korumasız olduğunu ve kullanıcıların kişisel bilgilerini riske attığını ortaya çıkardı.



Kaspersky Güvenlik Ağı'dan alınan bilgilere göre, dünyadaki Wi-Fi ağları ‘nın %25'i herhangi bir şifreleme ile korunmuyor. Yani bu ağlar üzerinden geçen tüm bilgiler tamamen erişime açık ve üçüncü şahıslar tarafından okunabilir olarak iletiliyor. Diğer bir %3'lük kısım ise verileri şifrelemek için WEP (Wired Equivalent Privacy) protokolünü kullanıyor. Güvenilir olmayan bu protokolün şifresi, internette ücretsiz olarak bulunan araçlar ile dakikalar içerisinde kırılabiliyor.



Geriye kalan Wi-Fi bağlantı noktaları ise WPA (Wi-Fi Protected Access) protokolleri temelli olan, daha güvenilir bir şifreleme kullanıyor. Bu ağları hacklemek için harcanacak efor, seçilen parolanın güçlülüğü dahil olmak üzere kullanılan ayarlara bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin zayıf veya bazı kafelerde olduğu gibi halka açık bir parola kullanılıyorsa, hackerlar bu ağlardan geçen verileri rahatlıkla deşifre edebiliyor.



Hacklenmekten korkmuyoruz



Dikkat çekici bir diğer nokta ise, şifreleme kullanılmayan Wi-Fi bağlantı noktaları sayısı en yüksek 20 ülkesi içerisinde turistik açıdan popüler, Tayland, Fransa, İsrail ve ABD gibi birçok ülke bulunuyor. Seyahat edenler genellikle bulabildikleri ilk Wi-Fi bağlantı noktasını kullanmak durumunda kaldıkları için en savunmasız kullanıcılar arasında geliyor. Aynı zamanda, bir diğer araştırmaya göre ise, Türkiye'deki internet kullanıcılarının sadece %46'sı Wi-Fi bağlantısı kullanırken verilerine izinsiz erişilebileceğinden endişe ediyor.