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whatsapp'tan tepki çeken karar için açıklama

WHATSAPP'TAN TEPKİ ÇEKEN KARAR İÇİN AÇIKLAMA

WhatsApp, tepki çeken kararının ardından açıklama yaparken, kullanıcılar yeni özelliği kendileri kapatabilir.

Tarih : 01 Eylül 2016, 17:33
Puan Ver : Whatsapp'tan Tepki Çeken Karar İçin Açıklama(9/10)11


WhatsApp, Facebook'la daha fazla veri paylaşacağını ve bazı şirketlerin kullanıcılara mesaj göndermesine izin verileceğini açıklamıştı. WhatsApp'ın aldığı bu karara tepkiler sürüyor.



Gelen tepkiler üzerine açıkla yapan şirket, kullanıcılarının gizliliğinin ihlal edilmeyeceğinin altını çizdi ve söz konusu paylaşımın kötüye kullanılmayacağını iddia etti. Aynı açıklamada, Facebook ile veri paylaşımının kullanıcılara sunulacak hizmetin kalitesini artıracağı iddiasına da yer verildi.








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