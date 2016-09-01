

WhatsApp, Facebook'la daha fazla veri paylaşacağını ve bazı şirketlerin kullanıcılara mesaj göndermesine izin verileceğini açıklamıştı. WhatsApp'ın aldığı bu karara tepkiler sürüyor.







Gelen tepkiler üzerine açıkla yapan şirket, kullanıcılarının gizliliğinin ihlal edilmeyeceğinin altını çizdi ve söz konusu paylaşımın kötüye kullanılmayacağını iddia etti. Aynı açıklamada, Facebook ile veri paylaşımının kullanıcılara sunulacak hizmetin kalitesini artıracağı iddiasına da yer verildi.