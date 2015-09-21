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whatsapp'tan sahte mesaja tepki!

WHATSAPP'TAN SAHTE MESAJA TEPKİ!

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hiçbir koşulda resmi bülten ve reklam amacıyla söz konusu platformu asla kullanmayacaklarının altını çizdi.

Tarih : 21 Eylül 2015, 10:14
Puan Ver : Whatsapp'tan Sahte Mesaja Tepki!(8/10)10


Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp, sahte mesajlar için tepkisini ortaya koydu.



Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hiçbir koşulda resmi bülten ve reklam amacıyla söz konusu platformu asla kullanmayacaklarının altını çizdi.



Mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp‘ın yetkilileri, resmi bülten ve reklam amacıyla söz konusu platformu asla kullanmayacaklarını belirterek, böyle mesajların dikkate alınmamasını istedi. Şirket yetkilisi tarafından AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde söz konusu platformun ücretli olacağı ve “Bu mesajı Whatsappkullanıcısı 10 arkadaşınıza ilettiğiniz takdirde 5 sene ücretsiz Whatsappkullanma hakkını kazanacaksınız” şeklinde paylaşılan mesajların gerçek olmadığını belirtti.



Bu mesajların kesinlikle şirketten gönderilmediğini kaydeden yetkili, “Şirket olarak Whatsapp‘ı kullanıcılarımıza toplu mesaj ile resmi bülten, güncelleme ve reklam yollamak için asla kullanmayacağız” dedi.



Böyle mesajları dikkate almayın ve söz konusu mesajları adres defterinizdeki kayıtlı kişilerle paylaşmayın” uyarısında bulunan yetkili, şirketin yıllık servis üyelik modeli üzerinde çalıştığını belirterek, “Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, benzer tüm özellikleri içerecek şekilde bir yıllık abonelik ücreti 0,99 dolar olacak” ifadesini kullandı.



Bu mesajlar her ne kadar ciddiyetsiz gibi görünse de, uygulama üzerinden yapılan mesajlaşma trafiği böyle bir açıklama yapılması gerektiğini ortaya koymuş durumda.



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