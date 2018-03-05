WHATSAPP'TAN KULLANICILARINA MÜJDE! SÜRE UZATILDI
WhatsApp'ta mesajı yanlış kişiye yollayanlara iyi haber geldi. Yanlışlıkla gönderilen veya yazıldıktan sonra pişman olunan mesajların geri çekilme süresi uzatıldı.
WhatsApp'ın 2.18.69 sürümünde ortaya atılan yenilik geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. WhatsApp 420 saniye yani 7 dakikalık süresi olan "Herkesten sil" özelliğinin süresini uzattı. Bu özellik ile birlikte, yanlış gönderdiğiniz veyahut mesajı geri çekmek istediğiniz takdirde mesajın üzerine basılı tutup "Herkesten sil" seçeneğine basarak mesajı silebiliyorsunuz.
SÜRE 1 SAATTEN FAZLA UZATILDI
Alınan karar neticesinde kullanıcıların mesaj silme süresi 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıldı. Henüz test aşamasında olan bu değişiklik, ilerleyen zamanlarda yeni bir güncellemeyle birlikte Android ve iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Şimdilik Android Beta sürümünde ve Windows Phone betasında kullanılmaya başlanan bu özelliğin kullanımı aynı eski sistemde olduğu gibi devam edecek ancak süre biraz uzatılacak.
Kaynak: haberinburada
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