Şenol Güneş İstanbul'a Dönmedi
Rıza Çalımbay Maç Sonu Patladı: Bu Takımı Ben Kurmadım
Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret
Şenol Güneş'e Göre Trabzonspor'un Sorunu: Güven
Trump, Çin'in Tehditlerine Boyun Eğmedi: Geri Adım Atmayacağız
40 Türk Yunan Adalarında Mahsur Kaldı!
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi
Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri
Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!
Beşiktaş'ta Adriano Şoku! Gözü Bandaj İle Sarıldı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar
Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı
Trabzon'da Bir Taraftar Sahaya Girdi! Türk Bayrağı Açıp Secde Etti
Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!
Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!
Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak
Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!
Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış
Çin Denizi Isınıyor! Abd F-35B'yi Savaş Gemisine Konuşlandırdı

WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Süre uzatıldı

WHATSAPP'TAN KULLANICILARINA MÜJDE! SÜRE UZATILDI

WhatsApp'ta mesajı yanlış kişiye yollayanlara iyi haber geldi. Yanlışlıkla gönderilen veya yazıldıktan sonra pişman olunan mesajların geri çekilme süresi uzatıldı.

Tarih : 05 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Whatsapp'tan Kullanıcılarına Müjde! Süre Uzatıldı(10/10)6

WhatsApp'ın 2.18.69 sürümünde ortaya atılan yenilik geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. WhatsApp 420 saniye yani 7 dakikalık süresi olan "Herkesten sil" özelliğinin süresini uzattı. Bu özellik ile birlikte, yanlış gönderdiğiniz veyahut mesajı geri çekmek istediğiniz takdirde mesajın üzerine basılı tutup "Herkesten sil" seçeneğine basarak mesajı silebiliyorsunuz.

SÜRE 1 SAATTEN FAZLA UZATILDI

Alınan karar neticesinde kullanıcıların mesaj silme süresi 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıldı. Henüz test aşamasında olan bu değişiklik, ilerleyen zamanlarda yeni bir güncellemeyle birlikte Android ve iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Şimdilik Android Beta sürümünde ve Windows Phone betasında kullanılmaya başlanan bu özelliğin kullanımı aynı eski sistemde olduğu gibi devam edecek ancak süre biraz uzatılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Whatsapp  Tan  Kullanıcılarına  Müjde  Süre  Uzatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER