Mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp dün gece uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıma sundu.







Peki artık yazışmaları şifreleme teknolojisi ile kriptonize edecek olan WhatsApp'ın bu özelliği ne anlama geliyor, nasıl kullanılıyor?







UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR?







Uçtan uca şifreleme iki kişinin mesajlaşmalarının sadece bu iki kişinin görmesine izin veren güvenli iletişim biçimine verilen isimdir.







WhatsApp'ın kullanıma sunduğu bu özellik şu anlama geliyor: Bu özelliği kullanan kişilerin mesajları, devlet kurumları, hacker'lar veya telekom şirketleri tarafından görülemeyecek.







UÇTAN UCA ŞİFRELEME NASIL KULLANILIYOR?







Uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, kullanıcılarının mesaj ekranlarında bu bilgiyi paylaşmaya başladı. Henüz tüm kullanıcıların almadığı mesajda özellik ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapılıyor.







WhatsApp kar amacı gütmeyen yazılım şirketi Open Whisper Systems'in geliştridiği The Signal Protocol'ü kullanıyor. The Signal Protocol'ü kullanmak için öncelikle WhatsApp'ın son sürümüne sahip olmalısınız.







Eğer siz ve şifreli mesajlaşacağınız arkadaşınız WhatsApp'ın son sürümünü kullanıyorsa izlemeniz gereken adımlar şöyle:







1-Herhangi bir kişinin WhatsApp'taki profilini görüntüleyin.



2-Daha sonra buradaki 'şifreleme' sekmesine tıklayın.



3-Bu işlemin ardından karşınıza QR kodlu bir ekran çıkacak.



4-Daha sonra 'kodu tara' butonuna basın ve arkadaşınızın telefonunda görünen QR kodu okutun.







Son bir not: Şifreleme özelliğini doğrulamak istediğiniz kişinin de aynı işlemi sizin profiliniz üzerinden yapması gerekiyor.







WhatsApp'ın da altını çizdiği gibi yeni şifreleme özelliği WhatsApp'ı kullanma biçiminizde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak.







2013 yılında şifrelemeyi gündemine alan WhatsApp, 2014 yılı sonunda TextSecure ile bu yönde ilk adımı atmıştı.







2016 yılı Ocak ayında bitirilip devreye alınması planlanan baştan uca şifreleme projesi, WhatsApp'ın tüm platformlarda çalışması gibi farklı nedenlerle bugüne kadar ancak tamamlanabildi. Artık bir Facebook şirketi de olsa karar tamamen WhatsApp tarafından verildi.