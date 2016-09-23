

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından 19 milyar dolar gibi rekor bir ücret ödenerek satın alınan ve bu satın alma sonrası güvenlik önlemleri daha da arttırılan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp artık daha da güvenli olacak. Whatsapp yakın zamanda 6 haneli şifre sistemine geçiyor. Bu yeni şifre sisteminde güvenlik daha da artacak ve şifreyi bilmeyen Whatsapp'ı kullanamayacak!



Android Authority'nin haberine göre WhatsApp, kullanıcıların kendilerini daha rahat hissedeceği bir bir yöntem geliştirecek ve bununla güvenlik meselesi daha da üst seviyeye çıkacak. Yeni şifreleme sisteminde '6 haneli bir şifre girin', 'şifreniz eşleşmiyor, tekrar deneyin', 'bir kurtarma e-postası girin' gibi bildirimlerin ve uyarıların bulunduğu belirtiliyor.