

2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında Facebook'un satın aldığı WhatsApp'a çok yakında görüntülü konuşma özelliği geliyor. Alman internet sitesi Macerkopf'a göre WhatsApp yeni bir güncellemeyle görüntülü konuşma özelliğine kavuşacak.







Wi-Fi ve hücresel veri üzerinden gerçekleştirilebilecek olan görüntülü konuşma özelliği WhatsApp 2.12.16.2 sürümü ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca WhatsApp görüntülü konuşma özelliğine ait ilk ekran görüntüleri de paylaşıldı.