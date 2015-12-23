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whatsapp'ta yeni dönem başlıyor!

WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Sesli aramadan sonra Whatsapp'a sonunda görüntülü görüşme özelliği de geliyor.

Tarih : 23 Aralık 2015, 09:48
Puan Ver : Whatsapp'ta Yeni Dönem Başlıyor!(8/10)7


2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında Facebook'un satın aldığı WhatsApp'a çok yakında görüntülü konuşma özelliği geliyor. Alman internet sitesi Macerkopf'a göre WhatsApp yeni bir güncellemeyle görüntülü konuşma özelliğine kavuşacak.



Wi-Fi ve hücresel veri üzerinden gerçekleştirilebilecek olan görüntülü konuşma özelliği WhatsApp 2.12.16.2 sürümü ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca WhatsApp görüntülü konuşma özelliğine ait ilk ekran görüntüleri de paylaşıldı.








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