WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
Sesli aramadan sonra Whatsapp'a sonunda görüntülü görüşme özelliği de geliyor.
2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında Facebook'un satın aldığı WhatsApp'a çok yakında görüntülü konuşma özelliği geliyor. Alman internet sitesi Macerkopf'a göre WhatsApp yeni bir güncellemeyle görüntülü konuşma özelliğine kavuşacak.
Wi-Fi ve hücresel veri üzerinden gerçekleştirilebilecek olan görüntülü konuşma özelliği WhatsApp 2.12.16.2 sürümü ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca WhatsApp görüntülü konuşma özelliğine ait ilk ekran görüntüleri de paylaşıldı.
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