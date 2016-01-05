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whatsapp'ta sahte mesaj cep'leri boşaltıyor

WHATSAPP'TA SAHTE MESAJ CEP'LERİ BOŞALTIYOR

WhatsApp üyeliğinizi yenilemeniz gereken mesajı görür görmez silin, dolandırılmanız işten bile değil!

Tarih : 05 Ocak 2016, 09:23
Puan Ver : Whatsapp'ta Sahte Mesaj Cep'leri Boşaltıyor(7/10)5


WhatsApp, bir kez daha kredi kartı numaranızın peşindeki sahtekarların hedefi oldu. Peki bu tür saldırılardan nasıl korunabilirsiniz?



Şu an kullanıcıları etkisi altına almış olan sahtekarlıkta size WhatsApp üyeliğinizi yenilemenizi söyleyen bir mesaj geliyor. Ancak bu mesaj, aslında sahte olan, iyi kamufle edilmiş bir tuzak. Mesaj içerisindeki bağlantı "Whatsapp.com" şeklinde görünse de dokunduğunuzda başka bir bağlantıya gidiyor. Bunun nedeni sahtekarların asıl web sitesini HTML kodunda gizlemiş olması.








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