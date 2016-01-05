WHATSAPP'TA SAHTE MESAJ CEP'LERİ BOŞALTIYOR
WhatsApp üyeliğinizi yenilemeniz gereken mesajı görür görmez silin, dolandırılmanız işten bile değil!
WhatsApp, bir kez daha kredi kartı numaranızın peşindeki sahtekarların hedefi oldu. Peki bu tür saldırılardan nasıl korunabilirsiniz?
Şu an kullanıcıları etkisi altına almış olan sahtekarlıkta size WhatsApp üyeliğinizi yenilemenizi söyleyen bir mesaj geliyor. Ancak bu mesaj, aslında sahte olan, iyi kamufle edilmiş bir tuzak. Mesaj içerisindeki bağlantı "Whatsapp.com" şeklinde görünse de dokunduğunuzda başka bir bağlantıya gidiyor. Bunun nedeni sahtekarların asıl web sitesini HTML kodunda gizlemiş olması.
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