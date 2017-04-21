WhatsApp, telefon numarası değiştirmeyi daha kolay hale getirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu anda test aşamasında olan özellik sayesinde sohbetleri ve grupları yeni numaraya taşımak çok daha kolay olacak.



WhatsApp, telefon numarası değiştirmeyi daha kolay hale getirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu anda test aşamasında olan özellik sayesinde sohbetleri ve grupları yeni numaraya taşımak çok daha kolay olacak.



Günümüzde telefon numarası değiştirmenin en zor yanlarından biri WhatsApp hesabını yeni numaraya geçirmek. Şirket de bu durumun farkında olsa gerek ki bu soruna çözüm olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın beta versiyonunda görülen yeni özellik, telefon numarasını değiştiren insanların yeni numaraya geçişini kolaylaştırıyor.



WhatsApp'a gelen yeni “numara değiştirme” özelliği sayesinde, yeni bur numaraya geçen kullanıcılar, kişi listesindeki herkesi bu numara değişikliğinden haberdar edebilecek. İsteyenler kişi listesindeki herkese, isteyenler de sadece daha önce mesajlaşmış oldukları kişilere yeni numaralarını kolayca haber verebilecekler. Ayrıca kişinin içinde bulunduğu sohbet grupları da otomatik olarak numara değişikliğinden haberdar edilecek. Şu anda beta sürümünde test edilen özellik henüz kullanıma sunulmadı. Ancak bir aksilik olmadığı taktirde bu özelliğin çok yakında uygulamaya eklenmesi bekleniyor.



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