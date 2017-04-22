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whatsapp'ta grup yöneticisi olanlar dikkat

WHATSAPP'TA GRUP YÖNETİCİSİ OLANLAR DİKKAT

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Varanasi'de yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak.

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:20
Puan Ver : Whatsapp'ta Grup Yöneticisi Olanlar Dikkat(8/10)7


Yanlış bir bilgiyi paylaşan kişilerin bulunduğu grupların yöneticileriyle ilgili alınan bu karar, yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.



''YALNIZCA BİLDİĞİNİZ KİŞİLERİ EKLEYİN''



Facebook ve Whatsapp'taki gruplarda, bir ya da daha çok kişi grup yöneticisi olabiliyor. Gruba kimlerin katılacağını ve grup ismi gibi özellikleri, yöneticiler belirleyebiliyor.



 



kaynak:sabah






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