Kendisini sürekli yenileyen WhatsApp'tan bir güncelleme daha geliyor! Kullanıcı etiketleme dönemini atkif etmek üzere çalışan WhatsApp, bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.



Her geçen gün yeni bir özellikle daha karşımıza çıkan Whatsapp'a bir yeni özellik daha ekleniyor. Gelen yeni özelliğin ise, WhatsApp kullanıcılarının artık birbirlerini gönderdikleri mesajlar üzerinden etiketleyebilmesi olarak karşımıza çıktı.



En çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olması sebebiyle, özellikle gurup sohbetlerinin de öneminin yüksek olduğu WhatsApp'ta, bu gurup sohbetlerinde özellikle geçmiş konuşmaları takip etmek de bir hayli zorlaşıyor. işte bu noktada devreye giren WhatsApp, yine devrim niteliğinde bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor.



Gurup konuşmalarında, gurupta olan bir kullanıcıya erişmek zaman zaman hayli zor olabiliyor. Elbette ki kişilere özel mesaj göndermek bir yol olabilir ancak, gurup sohbetlerinde ekli olan kullanıcılara daha kolay ulaşabilmek veya haklarında yazılan mesajları daha hızlı takip edebilmek bir yana, kendi hakkınızda geçmişte yazılan mesajları da takip etmek mümkün olabilecek. işte WhatsApp, bu kolaylığın sağlanmasını planladığı yeni özelliğini duyurmaya hazırlanıyor.



Gurup konuşmaları içerisinde, bir kişiden bahsetmek istediğinizde o kişiyi etiketleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde guruptaki başka bir kullanıcı sizi etiketleyebiliyor.. Bu sayede WhatsApp etiketlenen kullanıcıya bildirim göndererek "sizden bahsedildi" şeklinde sizi uyarabiliyor. Bir kullanıcıyı etiketlemek ise oldukça kolay olacak, tıpkı diğer sosyal medya sistemleri gibi kullanıcı adının başına @ işareti koymanız yeterli olacak. Bu sayede etkiletlenen kullanıcı bir bildirim alarak kendisi hakkında yazılan mesajı tajip edebilecek.



Geleceği duyurulan yeni bir özellik ise, gurup konuşma daveti alanında gerçekleşecek. Buna göre, bir lik veya benzeri bir davet aracılığıyla guruba yeni üyeler davet edilebilecek. Normalde, bir grup kurulduğunda eğer ki grubu kuran kişide olması gereken tüm kişiler ekli değilse bir problem var anlamına geliyordu. gurup yöneticisi, diğer kullanıcıları tek tek seçerek eklemek zorunda kalıyordu. işte bu noktada gelen yeni özellikle bu zahmet de ortadan kalkacak gibi görünüyor.







Whatsapp İndirme İşlemi Tamamen Ücretsizdir!



IOS ve Android marketlerde WhatsApp uygulamasını edinmek için sadece bu platformlarda WhatsApp araması yapmanız yeterli. Arama sonrası karşınıza whatsapp'ın simgesi belirecektir. WhatsApp simgenin yanında veya altında bulunan indir butonuna tıklamanız halinde uygulama, kullandığınız cihaza yüklenmeye başlar. Ancak belirtmekte fayda var. bu işlemler tamamen ücretsizdir. Eğer herhanbi biri veya herhanbi bir servis sizden bu yönde ücret talep ediyorsa ordan hemen uzaklaşın!



Whatsapp Nedir?



WhatsApp, kullanıcılarına anlık mesajlaşma, sesli veya görüntülü konuşma gibi hizmetleri kullanılan internat paketi üzerinden veya Wi-Fi üzerinden ekstra ücret ödenmek zorunda kalınmaksızın sunan mobil bir uygulamadır. WhatsApp kullanarak, sevdiklerinizle veya yakınlarınızla telefon üzerinden mesajlaşabilir, sesli veya görüntülü konuşma yapabilirsiniz. WhatsApp bu hizmetler için hiç bir zaman ücret talep etmez. Bu nedenle özellikle son günlerde gündeme gelen WhatsApp Gold veya WhatsApp Plus gibi ürünlere kanarak ücret ödememenizi özellikle tavsiye ederiz.