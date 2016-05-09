

WhatsApp'ın Android sürümü bir dizi yeni özellikle kullanıcıların karşısına çıkıyor.



Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp yeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Artık mesajlarınızı özel karakterlerle belirleme şansına sahipsiniz. Artık dilediğiniz kelimeleri italik,kalın ve üstü çizili şekilde vurgulayabilirsiniz.



Kelimeyi kalın göstermek için başına ve sonuna birer yıldız işareti (*kalın*) koymanız gerekiyor. İtalik yapmak için yine aynı şekilde iki alt çizgi arasına almanız (_italik_) şart. Üstü çizili yazmak için kelimeleri tilde işaretiyle (~cizili~) çevrelemeniz gerekli.



Bunların yanında mesajları hemen bildirimden yanıtlamanızı sağlayan ”Hızlı Cevap” özelliğini de barındırıyor. Birden fazla sohbeti aynı anda arşivleme, silme veya sessize alma gibi özellikler de kullanıcıya sunuluyor. Sohbetin içindeyken hızlı kameraya dokunarak galeriden fotoğraf veya video seçme şansına da tercihinize bırakıyor. Güncelleme, sohbet duvar kağıdı için sunulan düz renklerden birini seçme opsiyonu da barındırıyor.



