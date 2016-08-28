

Fakat hesap bilgilerini Facebook ile paylaşan bu özelliği kapatmanın bir yöntemi var. İşte WhatsApp'ta hesap bilgilerini koruma almanın yöntemi.







Yani WhatsApp size kısaca şunu söylüyor: “Ben sizin hesap bilgilerinizi ve sohbetlerinizi Facebook ile paylaşacağım. Böylece karşınıza sizi ilgilendiren ve ilgi duyduğunuz reklamlar getirilecek.”







Tabi bu uygulamanın sadece reklamla kalacağı da aşikar. Paylaşılacak platformun Facebook olması ise son derece doğal. Bildiğimiz üzere yaklaşık 2,5 sene önce Facebook, WhatsApp'ı toplamda 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.







Gel gelelim bu bilgileri istersek paylaşmayabiliyoruz. Bunun için yapmak gereken çok basit bir işlem var:







WhatsApp > Ayarlar > Hesap > Hesap bilgilerimi paylaşma







En altta bulunan kısımda hesap bilgilerimi paylaş bölümündeki onay kaldırıyoruz. Böylece istediğimiz takdirde hesap bilgilerimiz ve sohbetlerimiz Facebook ile paylaşılmıyor.



