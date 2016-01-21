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whatsapp'dan iskonto ve “reklamsız uygulama” sözü

WHATSAPP'DAN İSKONTO VE “REKLAMSIZ UYGULAMA” SÖZÜ

Mülkiyeti Facebook'un olan dünyaca ünlü sosyal iletişim uygulaması WhatsApp, çifte hamleyle yine gündeme oturdu.

Tarih : 21 Ocak 2016, 11:08
Puan Ver : Whatsapp'dan İskonto Ve “Reklamsız Uygulama” Sözü(6/10)6


Mülkiyeti Facebook'un olan dünyaca ünlü sosyal iletişim uygulaması WhatsApp, çifte hamleyle yine gündeme oturdu.



Kısa mesaj kavramını tarihten silmeye ant içmiş gibi görünen WhatsApp, bundan 6 yıl önce Ocak 2016'da kullanıcılarla buluştu. 6 yıl içerisinde, WhatsApp'ın dünya çapındaki üye sayısı 900 milyon sınırını geride bıraktı. WhatsApp'ın aynı adlı kurucu şirketi, 2014 yılının Şubat ayında, 19.3 milyar dolarlık ücretle Facebook tarafından satın alındı.



Şirket, Facebook hakimiyetine geçtiği 2014'den itibaren, üyelerinde yılda 0.99 dolar yıllık üyelik ücreti talep etti. Ancak bu adım, kullanıcılar arasında pek de olumlu karşılanmadı ve sosyal medya aracının pazar payı nispeten daraldı. Nispeten diyoruz ama uygulamanın 900 milyonluk üye sayısı 800 milyon civarına geriledi. Daralmayı gören Facebook yönetimi, WhatsApp'ın üyelik ve reklam sisteminde geliştirmeler yapmaya karar verdi.



Dün yapılan resmi açıklama ile sosyal iletişim uygulamasının; Facebook ve Twitter gibi ücretsiz olacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Pek çok WhatsApp kullanıcısı ne kredi kartına ne de Debit uygulamasına sahip. Bazıları ise, kişisel bilgilerinin çalınmasından endişe duyuyor. Birkaç hafta süren görüşmelerimiz sonrasında, uygulamamızın, eskisi gibi ücretsiz olmasına karar verdik. Önümüzdeki haftalar içerisinde, yıllık abonelik ücreti kaldırılacak ve yazılımımız, asgari reklamla donatılacak. Uygulamamızı daha kolay ve ulaşılır kılmak için çabalarımızı maksimum düzeye çıkardık. Spamsız ve ücretsiz bir iletişim keyfini doya doya yaşayabileceksiniz.”



Elbette şu an akıllardaki soru şu: Peki şirkey nasıl para kazanacak?



Bu da birkaç hafta içinde aydınlığa kavuşacak. Bununla birlikte şunu söylemeliyiz ki; kuruculardan Jan Koum yeni bir iş modeli üstünde çalıştıklarını ve tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.



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Etiketler: Whatsapp  Dan  İskonto  Ve  “Reklamsız  Uygulama”  Sözü    haber

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