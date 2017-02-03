

Beklenen sonunda oldu ve özellikle Twitter'dan beklenen Mesaj Düzeltme özelliği Whatsapp'dan geldi.



Kullanıcıların sürekli beklediği uzun yıllardır konuşulan ve geçen Aralık'ta ilk duyumları alınan, mesajları geri alma, Mesaj Düzeltme ve gruplar içerisinde canlı lokasyon takibi özellikleri WhatsApp‘a son güncellemesiyle birlikte geliyor. Özellikle sık sık yanlış kişilere mesaj atanlar, ya da bir anlık öfke ile gönderim yapanlar için kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaracak olan özellikle geri alma (Recall),ve düzenleme gibi özellikler dikkat çekiyor. Ha çok sevinmeyelim çünkü yine de her mesajınızı geri almanıza olanak sağlanmıyor. Özetle müdahele edilebilen mesajların okunmamış olması gerekiyor. Aksi takdirde bu özellikten yararlanmanız imkansız.



Özellikle Twitter'dan kullanıcıların beklediği bir başka özelliğie bakacak olursak o da mesaj düzeltme seçeneği. Kısaca Edit de diyebiliriz. Adından da anlayacağınız üzere atılan mesajları silmeden veya geri almadan düzeltmenize olanak sağlayan birçok insanın işine yarayacak seviyede bir özellik.Fakat bu da aynı diğer özellik sadece okunmamış mesajlar için kullanılabilecek. Kısaca attığınız mesajı düzenlemek isterseniz yine mesaj sahbinin mesajınızı okumaması gerekiyor. Kısaca hiç yoktan iyidir özellikle mesaj attığınız kişi telefonu sürekli elinde gezdirmekten rahatsız olan biriyse.



Bir başka dikkat çeken yeni özellik ise WhatsApp grupları için geliyor. Bildiğiniz üzere Whatsapp grupları artık ikili görüşmeler kadar sık kullanılır oldu. İnsanların onlarca whatsapp grubu mevcut. Yeni gelen özellikle beraber gruplar içerisindeki WhatsApp kullanıcılarına canlı lokasyon takibi olanağı sağlanacak. Kısacası grubunuzda yer alan bir arkadaşınızın nerede olduğunun bilgisine ulaşmak oldukça kolay olacak.



Evet her şey iyi hoş görünebilir fakat her ihtimale karşın bu güzel özelliklerin kötüye kullanılabilecek bir özellik olduğu nu düşünürsek son güncellemeden sonra kullanıcılara kapalı olarak gelmesi planlanıyor. İstenildiği takdirde aktif edilecek olan özellik, hem 1, 2, ve 5 dakikalık süre kısıtlamalarıyla hem de sınırsız şekilde kullanılabilir. Bunların dışında herhangi bir konuşmanın ortasında telefonunuzu sallamanız halinde bizimle iletişime geç seçeneğini ulaşmanızı sağlayacak yeni bir özellik de geliyor. Uygulamanın Beta versiyonlarında ortaya çıkan bu özellikler test aşamasının ardından tüm Whatsapp kullanıcılarının hizmetine girmiş olacak.



