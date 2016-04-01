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whatsapp'a yeni yazı tipleri geldi

WHATSAPP'A YENİ YAZI TİPLERİ GELDİ

Her gelen yeni güncellemeyle yeni bir özelliği kullanıcılarına sunan Whatsapp, sonunda yazı tipini de değiştirdi.

Tarih : 01 Nisan 2016, 09:36
Puan Ver : Whatsapp'a Yeni Yazı Tipleri Geldi(10/10)9


Çoğunlukla hata düzeltmelerin bulunduğu son WhatsApp beta güncellemesi, beraberinde göze çarpan birkaç yenilik daha getiriyor. En dikkat çekici özellik olan, hızlı cevap, bildirim geldiği gibi cevap vermenize olanak sağlıyor.



Bildirim bölümünden anında cevap vermenin yanında, emoji ekleyebilecek ve hatta sesli mesaj bile gönderebileceğiz.



WhatsApp yazı tipleri



WhatsApp güncellemesi, aynı zamanda yeni bir yazı tipini de beraberinde getiriyor. Daha önceleri kullanabildiğimiz, bold (kalın) ve italic (eğik) yazım şekillerine, tilde, yani üzeri çizik yazı tipi eklendi.



Yazacağınız mesajın içeriğinde kullandığınız kodlarla, anlam ve vurguları güçlendirebildiğiniz yazı tipleri, aşağıdaki şekilde uygulanabiliyor.



Kalın yazmak için, cümlenin başında ve sonunda yıldız işareti (*).



*Örnek*



Eğik yazmak için, cümlenin başında ve sonunda alt tire işareti (_).



_Örnek_



Üstü çizili yazmak için, cümlenin başında ve sonunda yaklaşık işareti (~).



~Örnek~



Shiftdelete'in haberine göre ayrıca yeni güncellemeyle birlikte, arşivleme, okunmadı olarak işaretleme, gruptan çıkma gibi işlemleri, çoklu seçim olarak tek hamlede yapabileceğiz. Duvar kağıtlarında ise bir takım tekli renk seçenekleri de ekleniyor.








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