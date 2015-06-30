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whatsapp'a yeni özellik!

WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK!

Apple'ın popüler işletim sistemi iOS 9'un yayınlanmasıyla beraber, Whatsapp'a da önemli özelliklerin geleceği ortaya çıktı.

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:24
Puan Ver : Whatsapp'a Yeni Özellik!(5/10)6


Apple'ın popüler işletim sistemi iOS 9'un yayınlanmasıyla beraber, Whatsapp'a da önemli özelliklerin geleceği ortaya çıktı.



Başarılı mobil sohbet uygulamasının iOS 9'a özel sürümünde birçok yeni özelliğinin olduğu belli oldu.



Teknoloji devi Apple'ın popüler mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 9'un yayınlanmasıyla birlikte mobil sohbet uygulamasında da önemli özelliklerin geleceği belli oldu.iOS 9'un beta sürümü, WWDC 15 etkinliğinde geliştiricilerin kullanması için yayınlanmıştı. İşletim sisteminin son sürümünün ortaya çıkmasıyla bazı uygulamaların kendine özel güncel sürümleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu uygulamalardan bir tanesi de dünyanın en popüler mobil sohbet uygulaması Whatsapp oldu.



iOS 9 beta için geliştirilen özel Whatsapp sürümünde çok sayıda yenilik dikkat çekiyor. Bunlardan biriside kişiselleştirilebilir bildirim sesleri. Yani bir kişiden gelen mesaj ile başka bir kişiden gelen mesajların bildirim seslerini değiştirmeniz artık mümkün olacak.



Bunun dışında kişiye özel arka plan fotoğrafı koyabileceğiniz gibi farklı kişilerden gelen mesajların hepsini aynı anda ‘Okundu' olarak ta işaretleyebileceksiniz. Bunlara ek olarak hızlı yanıtla özelliği ise ekran kilidi varken Whatsapp'a gelen mesajlara hızlıca dönüş yapmanıza imkan tanıyacak.



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Etiketler: Whatsapp  A  Yeni  Özellik    haber

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