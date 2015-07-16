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whatsapp'a yasak mı geliyor?

WHATSAPP'A YASAK MI GELİYOR?

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi iletişim aracı haline gelen WhatsApp için kullanıcıları oldukça üzecek bir dedikodu yayılmaya başladı.

Tarih : 16 Temmuz 2015, 10:49
Puan Ver : Whatsapp'a Yasak Mı Geliyor?(7/10)8


Ünlü İngiliz haber sitesinin hazırladığı habere göre, İngiltere'de yasaları çiğneyecek işlerde Facebook Messenger, iMessage ve Whatsapp gibi uygulamaların kullanımı oldukça yaygınlaştı. Kullanıcıların yaptıkları görüşmelerin güvenlik güçleri tarafından takip edilememesi nedeniyle İngiliz hükümetinin devrim niteliğinde bir karar alarak bu tarz uygulamaları yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi.



Ya kapatılacak ya da şifrelenmeyecek!



Çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarında kullanıcılar arasında yapılan yazışmaların şifrelenmesi, hükümeti zor durumda bıraktı. Suç işleme amaçlı kullanılan WhatsApp gibi iletişim uygulamalarını takip edemeyen güvenlik güçleri şimdi ise hükümetin harekete geçmesini bekliyor. Konuyla ilgili bir diğer çözüm ise uygulamaların şifrelenmiş mesaj gönderimi özelliğini kapatması olarak değerlendiriliyor.








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