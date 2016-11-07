

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, geçtiğimiz günlerde fotoğraf ve video üzerine yazı yazma, emoji ekleme ve grup sohbetlerine tek bir bağlantı ile katılımcı sağlama özelliği ile sürüm 2.16.12'ye güncellenmişti. Bugün gelen sızıntılar ise; WhatsApp sürüm 2.16.13 ile yeni bir özelliğin daha uygulamaya ekleneceğine işaret ediyor.







WhatsApp, görüntülü görüşme desteğine kavuşuyor



Bildiğiniz gibi WhatsApp uygulamasında sesli görüşme yapılabiliyor. Bir süredir de WhatsApp'a görüntülü görüşmenin ekleneceği konuşuluyordu. WhatsApp 2.16.13 sürümü ile bu resmen doğrulandı. Test aşamasında olan WhatsApp 2.16.13 güncellemesi ile görüntülü konuşma uygulamaya ilerleyen aylarda dahil edilip tüm kullanıcıların beğenisine sunulabilir. WhatsApp görüntülü görüşme özelliği sayesinde, WhatsApp'taki arkadaşlarınızı internet üzerinden ücretsiz arayabileceksiniz. Sızdırılan görsele göre; WhatsApp'ın iOS 10 entegrasyonu sayesinde WhatsApp'tan gelen aramalar kilit ekranında normal görüntülü bir ama gibi görünecek. WhatsApp görüntülü görüşme özelliğinin ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. aman