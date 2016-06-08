WHATSAPP'A GIF DESTEĞİ GELİYOR
En çok beklenen özelliklerden birisi olan WhatSapp'a GIF özelliği sonunda kullanıcıların karşısına çıkıyor. WhatsApp GIF dosya gönderimi ne zaman gelecek?
Sesli arama, PDF doküman paylaşımı ve masaüstü uygulaması derken WhatsApp, kullanıcıların yoğun şekilde talep ettiği bir özelliği daha platforma getirmeye hazırlanıyor. GIF desteği sonunda geliyor!
WhatsApp için GIF desteği geliyor
iOS işletim sisteminde 2.16.7.1 yapım numarasına sahip son WhatsApp beta sürümünde GIF desteğinin yer aldığı görüldü.
Sırada görüntülü arama var
WhatsApp cephesindeki yenilikler GIF desteğiyle sınırlı kalmayacak. Görüntülü arama özelliği de kısa süre önce Android platformundaWhatsApp beta test programına kayıtlı kullanıcılar tarafından test edilmeye başlandı.
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