

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a dünya genelinde bir süredir erişim sağlanamıyordu. Dünya genelinde, birçok Twitter kullanıcısı yaşadıkları bağlantı problemini Twitter'den dile getirdi. Birkaç saat süre ile erişilemeyen WhatsApp'a erişim sorunu giderildi.



WhatsApp, dünya genelinde 1 milyarı aşkın üyesiyle en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Özellikle Facebook'un satın almasıyla birçok özelliğe kavuşan WhatsApp, günümüzde insanların yazılı, sesli ve görüntülü iletişimine öncülük eden uygulamalar arasında.



Son olarak yakın tarihte Snapchat'te ve Instagram'da yer alan "Hikayeler" özelliğini "Durum" olarak kendi sistemine entegre eden WhatsApp, bu özelliğiyle de birçok kullanıcıyı memnun etmeyi başarmıştı.



Günümüzde iOS, Android ve Windows cihazlarda kullanıcılara sunulan WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda sosyal medya devi Facebook tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştı.



WHATSAPP SÖZCÜSÜ "SORUNU EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ" DEMİŞTİ



Reuters'a konuşan WhatsApp sözcüsü, yaptığı açıklamada servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söyledi.



Yapılan açıklamada, "WhatsApp bu sorunun farkında ve mümkün olan en kısa sürede kesinti sorunu çözülecek." ifadeleri kullanıldı.



BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ



BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Whatsapp ile global seviyede bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır. Whatsapp kesintisi ile ilgili global harita görülmekte. İletişimde yerli ve milli teknolojilerin kullanılması çok ama çok önemli..." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk