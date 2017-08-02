İlk olarak Twitter'da, daha sonra Instagram ve Facebook'ta kullanılan 'mavi tik' WhatsApp'ta da uygulanacak.

ÖNCELİKLE İŞLETME HESAPLARINDA UYGULANACAK

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, özellik iPhone ve Android'den önce Windows Phone'a gelecek. 'Mavi tik'in ilk olarak Windows Phone için oluşturulan WhatsApp Beta'da fark edildiği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde platforma entegre edilmesi beklenen özelliğin öncelikli olarak işletmelerin hesaplarına tanımlanacağı belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada