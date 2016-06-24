

WhatsApp, en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğundan, grup konuşmaları da uygulamanın en önemli parçalarından. Bu grup konuşmaları bazen çok can sıkıcı olabilseler de, bazen isteseniz de takip edemiyorsunuz.



Grup konuşması içerisinde bir kişiye ulaşmak bazen mümkün olmuyor. Tabii ki kişiye özel mesaj atabilirsiniz, ancak konuşma grup içerisinde olması gerekiyorsa kişinin bunu göreceğini garanti edemezsiniz. Ancak son gelen bilgilere göre WhatsApp bu durumu önlemek için çalışmalar yapıyor.