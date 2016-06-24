O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

whatsapp'a bu kez de etiketleme özelliği geliyor

WHATSAPP'A BU KEZ DE ETİKETLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Whatsapp'a her geçen gün yeni bir özellik geliyor. Bu kez kullanıcılar artık Whatsapp üzerinden birbirlerini etiketleyebilecek.

Tarih : 24 Haziran 2016, 10:03
Puan Ver : Whatsapp'a Bu Kez De Etiketleme Özelliği Geliyor(6/10)4


WhatsApp, en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğundan, grup konuşmaları da uygulamanın en önemli parçalarından. Bu grup konuşmaları bazen çok can sıkıcı olabilseler de, bazen isteseniz de takip edemiyorsunuz.

Grup konuşması içerisinde bir kişiye ulaşmak bazen mümkün olmuyor. Tabii ki kişiye özel mesaj atabilirsiniz, ancak konuşma grup içerisinde olması gerekiyorsa kişinin bunu göreceğini garanti edemezsiniz. Ancak son gelen bilgilere göre WhatsApp bu durumu önlemek için çalışmalar yapıyor.








Etiketler: Whatsapp  A  Bu  Kez  De  Etiketleme  Özelliği  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER