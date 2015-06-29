

iOS 9'un beta sürümü, Apple'ın WWDC 15 etkinliğinde geliştiricilerin kullanması için yayınlanmıştı. iOS 9'un ortaya çıkmasıyla birlikte ise bazı uygulamaların iOS 9'a özel güncel sürümleri de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri de dünyanın bir numaralı sohbet uygulaması Whatsapp oldu.







iOS 9 Beta için geliştirilen özel Whatsapp sürümünde pek çok yenilik dikkat çekiyor. Bunlardan biri kişiselleştirilebilir bildirim sesi üzerine... Örneğin A kişisen gelen mesaj ile B kişisinden gelen mesajların bildirim seslerini değiştirmeniz artık mümkün olacak. Yani kişiye özel bildirim sesinden bahsetmek mümkün.







Bunun dışında kişiye özel arkaplan fotoğrafı koyabileceğiniz gibi farklı kişilerden gelen mesajların hepsini aynı anda 'okundu' yapabileceksiniz.







Hızlı Yanıtla özelliği ise ekran kilidi varken Whatsapp'a gelen mesajlara hızlıca dönüş yapmanıza olanak verecek.