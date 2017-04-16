

Wwhatsapp kullanıcıları artık, yanlışlıkla attıkları mesajı iki taraflı silebilecek.







1 milyarın üstende kullanıcıya sahip platformun ilk başta getirmek istediği İptal özelliği, yanlışlıkla atılan mesajların 5 dakika içerisinde iptal edilebilmesini hedefliyordu. WhatsApp ise bu özelliği bir tık öteye taşımaya karalı gibi görünüyor.







Konuyla ilgili @WABetaInfo tarafından atılan bir tweet'e göre, WhatsApp kullanıcıları artık yanlışlıkla attıkları mesajları kolaylıkla zaman kaygısı gütmeden silebilecek. Ayrıca mobil platform haricinde masaüstü sürümde de çalışacak bu özellik, atılan mesajların iki taraflı silinmesine olanak sağlayacak.